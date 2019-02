© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo le indiscrezioni del The Sun, a breve dovrebbero essere intensificati i negoziati per l'estensione del contratto del centrocampista Fabian Delph. Il giocatore ha un contratto fino al 2020 con il Manchester City e sembra pronto a firmare un nuovo accordo. Nell'attuale edizione della Premier League Delph ha raccolto 11 presenze, di cui 8 come subentrato.