Man City, ag. Touré: "Giocherà ancora in Premier. Errore di Guardiola"

"Yaya Touré lascera il City a fine stagione". Parola di Pep Guardiola. Che con il centrocampista ivoriano ha sempre vissuto un rapporto quantomeno conflittuale. Ne ha parlato l'agente di Touré, Dimitri Seluk, a talkSPORT: “Yaya è stato uno dei primi calciatori a trasferirsi al Manchester City quando lo sceicco Mansour ha iniziato a creare un nuovo grande club. Ora la sua carriera non finisce, continuerà in Inghilterra, dimostrerà che può ancora essere un buon calciatore e che questo è un errore di Guardiola. È pronto per giocare ancora qualche anno, magari tornerà un giorno al Manchester City, magari come calciatore, magari come allenatore, quando Guardiola andrà via".