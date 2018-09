Man City, Aguero dopo il rinnovo: "L'obiettivo era restare qua 10 anni"

© foto di Imago/Image Sport

Queste le parole di Sergio Aguero dopo il rinnovo di contratto fino al 2021 col Manchester City: "Sono felice per questo prolungamento di un ulteriore anno. La mia idea era quella di restare qua per 10 anni. Sono qua da 7 e quando scadrà il mio nuovo contratto saranno veramente 10. Mi auguro che succeda. E' questa la ragione principale per cui ho firmato".