Man City, Aguero torna ad Avellaneda? Il papà: "Magari già quest'anno"

Leonel Castillo, papà di Sergio Aguero, ha auspicato un futuro in Argentina per suo figlio. Un ritorno in patria, al Racing de Avellaneda da cui tutto è partito, che per il signore deve arrivare presto, come sottolinea ai microfoni di Radio Villa Trinidad: "Ha prolungato per due anni con il Manchester City ma potrebbe tornare in Argentina già quest'estate. Non dipende soltanto da lui, bisogna vedere cosa dicono il club e Guardiola. Nessuno ha chiamato Sergio per ora, ma se lo chiamassero comincerebbe a pensarci, a fissare una data. Non so quando tornerà, quest'anno o il 2020, deciderà lui".