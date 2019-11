Man.City, Al Mubarak dice tutto. Guardiola, Sterling e gruppo da 5 miliardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Khaldoon Al Mubarak è il numero uno di City Football Group. E ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports UK dove ha parlato del valore del gruppo proprietario anche del Manchester City, oltre che di New York City FC, Melbourne FC, stakes degli Yokohama Marinos, Girona FC, Club Atletico Torque e Sichuan Jiuniu.

Sulla cessione del 10% a Silver Lake "Cedere il 10% della società ora valutata 5 milioni di sterline è un testamento importante del viaggio fatto finora. Negli ultimi dieci anni abbiamo fatto un percorso importante. Silver Lake è un investitore di livello mondiale, uno dei primi nella tecnologia e siamo contenti di averlo come partner. Aggiungono valore al gruppo, soprattutto se penso a quel che possiamo fare nei prossimi dieci anni".

Sugli investimenti futuri "Abbiamo avuto un business plan chiaro, di strategia e investimenti. Siamo leader nel settore e per noi è un business sostenibile oltre che capace di creare ora profitti. Siamo da cinque anni in attivo, un modello, e per questo Silver Lake ha deciso di investire. Ogni incasso resta nel gruppo ed è parte della strategia d'investimento".

Su Pep Guardiola "Con lui abbiamo un leader che ha dimostrato continuamente di sapersi evolvere e di affrontare ogni sfida. Questa è una squadra speciale, 198 punti in due anni lo dimostrano, quattro trofei l'ultima stagione, il back to back della Premier. E' una squadra leale, lavoratrice, con un manager eccezionale".

Sul futuro di Pep Guardiola "E' un asset incredibile per il club. Potremmo parlare di lui per ore. Gli siamo grati per quello che ha fatto e abbiamo uno splendido rapporto. Avete visto quel che ha detto negli scorsi giorni. Sono soddisfatto di Pep e penso al nostro futuro insieme per i prossimi anni".

Su Sterling "Sono orgoglioso di quanto ha fatto in questi anni. La sua evoluzione come giocatore ma soprattutto come persona. Eccezionale. E' un leader in campo e fuori, per l'Inghilterra e per la comunità. Potrà solo migliorare, avrà un grande futuro ed è un piacere averlo con noi".

Sul futuro del City Group "Stiamo creando un business sostenibile che sta continuando a crescere. Stiamo crescendo negli States, in Cina, in India, abbiamo investito per essere in MLS e vogliamo farlo anche nelle leghe indiane e cinesi. Vedete come siamo cresciuti, c'è la possibilità di investire e guadagnare in modo sostenibile".