Man City, Arteta all'Arsenal potrebbe spingere Guardiola verso l'addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'imminente passaggio di Mikel Arteta dal ruolo di vice allenatore del Man City a quello di tecnico dell'Arsenal, potrebbe modificare anche il futuro della panchina dei Citizens. Guardiola infatti, oltre ai dubbi che già erano nati nel corso della stagione in chiave permanenza a Manchester, con l'addio del suo vice e amico, potrebbe accelerare i tempi per l'addio. In Inghilterra già si parla del suo possibile successore, con Pochettino in testa per ricoprire questo ruolo. A riportarlo è il Daily Mirror.