Man.City, Bernardo Silva: "Vincere quattro trofei? Ci proveremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bernardo Silva ha parlato a Sky Sports della possibilità di conquistare con il City ben quattro trofei: Champions, campionato, Coppa d'Inghilterra e Coppa di Lega inglese. "E' difficile ma non è impossibile", ha detto Bernardo Silva. "Pensiamo gara dopo gara perchè questo è il miglior modo per arrivare alla vittoria". Quanto al possibile poker ha aggiunto. "Nessuno è mai riuscito in questa impresa nella storia del calcio inglese ma ci proveremo. Se non ci crediamo non possiamo arrivare a toglierci questa grande soddisfazione" .