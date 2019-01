Man City, bloccato il rinnovo di Kompany: preoccupa la sua forma fisica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro del capitano della Manchester City Vincent Kompany è fortemente in dubbio dopo che i colloqui per il rinnovo contrattuale sono stati bloccati. La squadra inglese, secondo quanto riporta il Sunday Mirror, è fortemente preoccupata dai continui infortuni subiti dal difensore che in questa stagione ha collezionato solo 14 presenze.