Secondo quanto riportato da AS, potrebbe essere già vicina alla conclusione l'esperienza di Joao Cancelo al Manchester City. Il giocatore portoghese infatti, è tornato nel mirino del Valencia, club che lo ha ceduto alla Juventus nell'estate del 2018. L'esterno ha già detto sì al club spagnolo che dunque potrebbe accantonare l'idea di puntare su Florenzi proprio per riabbracciare il suo ex difensore.