Man City, Danilo: "Derby difficile da spiegare, ma pensiamo al Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il derby perso contro lo United, il giocatore del Manchester City Danilo al sito ufficiale del club ha detto: "Vinciamo insieme e perdiamo insieme. Non è stato un fallimento non cogliere le nostre occasioni o non difendere sui cross, è solo difficile da spiegare, ma ora dobbiamo concentrarci su martedì e lasciarci tutto alle spalle. Sui tifosi? Erano incredibili e sono stati fantastici in ogni stagione e possono aiutarci così tanto. Se riescono a ripeterlo contro il Liverpool, ci daranno un enorme vantaggio".