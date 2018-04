Man City, De Bruyne dopo il ko: "Non so davvero cosa sia successo"

© foto di Imago/Image Sport

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato dopo il pesante ko subito in Champions League contro il Liverpool (3-0): "Non so davvero cosa sia successo. Siamo partiti bene, ma hanno fatto quello che sanno fare meglio, segnando tre gol su quattro occasioni. Siamo andati meglio nella ripresa, ma non siamo riusciti a segnare".