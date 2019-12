© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo in rimonta conquistato dal Manchester City che ha battuto 3-1 il Leicester. Dopo la gara Kevin De Bruyne ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche: "Era solo un crampo. È stata una partita difficile, molto aperta. Abbiamo spinto fino in fondo. Penso che difensivamente siamo stati bravi, c'era molto pressing, non abbiamo lasciato giocare il Leicester che è passato in vantaggio sull'unica occasione creata. Ma abbiamo giocato bene e con Mahrez mi trovo bene, è davvero importante per noi".