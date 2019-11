Man City, De Bruyne: "Liverpool? Non ci interessa. Serve un duro lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in rimonta contro il Chelsea, il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne ha detto: "Abbiamo avuto un paio di possibilità all'inizio e non abbiamo centrato il bersaglio. Hanno segnato ma poi abbiamo reagito con due gol rapidi. Nel secondo tempo abbiamo tenuto i denti stretti e avrebbero potuto avere più palla ma abbiamo creato le migliori possibilità. Ma il Liverpool non perde un colpo? Non ci interessa cosa succede alle altre squadre - Liverpool, Leicester, Chelsea - dobbiamo continuare a correre. Sappiamo dopo gli ultimi due anni il duro lavoro che dobbiamo fare".