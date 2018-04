Man City, De Bruyne: "Salah? Ciò che sta facendo è incredibile"

© foto di Imago/Image Sport

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool: "Salah? Ciò che sta facendo è incredibile. Nessuno si aspettava che segnasse così tanto: il Liverpool davanti è fortissimo, ma lui in particolare mi ha davvero impressionato. Sto forse vivendo la miglior stagione della mia carriera, sto giocando molto e senza problemi fisici. Sono davvero soddisfatto. Silva? David può fare la differenza in qualsiasi momento. Da quando sono qui lui ha sempre giocato in maniera incredibile e mi ha aiutato tantissimo a crescere. Spero che anche contro il Liverpool continui allo stesso modo, perché quando lui gioca bene la squadra vince sempre. Vista la nostra stagione, è normale essere considerati favoriti, ma si gioca in coppa e tutte le avversarie sono fortissime. Ogni dettaglio può cambiare il corso della partita".