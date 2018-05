Man City, fantasia al potere... anche sul mercato: obiettivi Isco e Jorginho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi acquisti, ma fondamentali per migliorare la rosa. È questo il diktat del Manchester City in vista della prossima stagione. Con un obiettivo principale: aumentare ulteriormente la fantasia. Si spiegano così le idee Isco, Eden Hazard e Riyad Mahrez. Tre giocatori imprevedibili, capaci di esaltarsi grazie alle loro qualità palla al piede nel tiqui-taka di Guardiola. In mediana poi c'è la suggestione Jorginho, palleggiatore per il quale i contatti col Napoli sono già partiti da tempo e si potrebbe arrivare presto alla stretta finale. Nessuna rivoluzione, insomma, nessuna campagna faraonica. Gli errori del passato, come ha affermato in questi giorni il numero uno dei Citizens Khaldoon Al Mubarak, insegnano. E alla macchina (quasi) perfetta di Pep serve solamente qualche ultimo ritocco.