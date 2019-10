Man City, Fernandinho in scadenza ma per lui è pronto il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernandinho è pronto a firmare un nuovo contratto con il Manchester City. Il centrocampista brasiliano ha il contratto in scadenza in estate ma Pep Guardiola vuole trattenerlo e ha spinto la dirigenza ad offrirgli un rinnovo di 12 mesi che secondo quanto riporta il The Sun, potrebbe firmare dopo il tour de force di Natale.