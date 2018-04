Man. City, Fernandinho: "Lotteremo fino alla fine per rimontare coi Reds"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Manchester City Fernandinho, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions col Liverpool, ha parlato così: "Non è facile ribaltare lo 0-3 dell'andata, ma lotteremo fino alla fine per riuscirci. È stata una settimana difficile, con due sconfitte e sei gol subiti, ma dobbiamo solamente guardare avanti e pensare alla gara di domani. Ci servirà soprattutto una mentalità forte, sarà importante non incassare reti e segnare il più possibile. Dovremo essere tutti uniti, tifosi, giocatori e staff".