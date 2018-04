Man City, flop di Stones con Guardiola. Il club valuta la cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due anni dopo il suo arrivo a Manchester, sponda City, il difensore John Stones potrebbe essere ceduto. Secondo il Sun, Pep Guardiola non sarebbe contento dei progressi del centrale inglese sotto la sua gestione: per il tecnico catalano il giocatore non sarebbe "sufficientemente migliorato". Stones non gioca da titolare dal mese di gennaio, ma il City spera di recuperare gran parte dei 47,5 milioni di sterline spesi per ingaggiarlo.