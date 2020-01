© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Manchester City Phil Foden si è fermato in zona mista dopo la vittoria contro l'Everton: "La determinazione è stata la chiave della vittoria, così come la disponibilità a giocare l'uno per l'altro. Complimenti all'Everton, perché è stato difficile sbloccare la partita. Questo è il periodo più impegnativo dell'anno, quindi un po' di ritmo può mancare. Io e Gabriel Jesus cerchiamo di entrare e dare sempre il meglio. Il gol annullato? È andata come andata: ho fatto gol e l'hanno annullato. L'esultanza non voleva dire niente di particolare, mi sono sentito di fare così e l'ho fatto".