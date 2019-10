© foto di Imago/Image Sport

Con due gol arrivati nel primo tempo, il Manchester City ha battuto 2-0 il Crystal Palace e l'autore della prima rete Gabriel Jesus dopo la gara ha detto: "Abbiamo giocato bene. Con e senza palla, è stato fantastico per noi. Il cross di Bernardo Silva è stato fantastico, sono contento perché ci avevo provato due o tre volte prima di segnare. È sempre difficile giocare contro il Crystal Palace. Dovevamo passarci sempre la palla per cercare di segnare. Hanno buoni giocatori. Non si tratta solo di questo. Dobbiamo farlo sempre, pensando a vincere. Ovviamente non possiamo sempre vincere. A volte il calcio è così e ora è il momento di trovare continuità".