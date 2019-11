Man City, Galassi: "Atalanta, come noi, ha un gran settore giovanile"

Il consigliere d'amministrazione del Manchester City Alberto Galassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "Aguero out? Decide come sempre Guardiola, sa quella che fa. E poi ce lo abbiamo in panchina".

Come vede l'Atalanta?

"Mi piace moltissimo, la rispetto molto. Gioca un bel calcio. Il risultato di Manchester non rispecchia correttamente i valori in campo perchè l'Atalanta ha giocato una bella partita. Hanno una cosa in comune con noi: un bel settore giovanile, sono una società seria e fa piacere".

Come si affronta la settimana che porta alla gara col Liverpool?

"Con tanta fatica. Poi ogni partita fa storia a sé e la Champions non fa regali a nessuno, è un campionato a parte. Sappiamo che Liverpool incontreremo ma lo conosciamo e ci andiamo a testa alta".