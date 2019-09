Man City, Giovanni van Bronckhorst entra a far parte dello staff tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni van Bronckhorst, ex allenatore del Feyenoord, entra a far parte dello staff tecnico del Manchester City di Pep Guardiola. Lo riporta quest'oggi il De Telegraaf che spiega come l'olandese sia già entrato in contatto con la realtà Citizens negli ultimi giorni. Il suo ruolo è ancora da definire, ma quasi certamente si dividerà fra City, New York Fc e Melbourne Fc, ovvero le tre squadre di proprietà di Al-Mubarak.