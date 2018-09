Man City, gli Wolves fissano il prezzo per Neves: 120 milioni di euro

Ruben Neves è sicuramente uno dei nomi più in evidenza nel buon avvio vissuto in Premier League dagli Wolverhampton Wanderers. Ecco perché sul suo conto si stanno muovendo molte squadre, con anche la Juventus a dare un'occhiata interessata. Ma chi sembra essersi mosso con grande forza è il Manchester City, che vorrebbe regalare un altro centrocampista di qualità a Guardiola. Ma, secondo quanto riferisce oggi il Sunday Times, serviranno molti soldi perché gli Wolves hanno fissato un prezzo di 120 milioni per far partire il portoghese.