Man City, Guardiola: "Abbiamo bisogno dei gol di Aguero"

Josep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine del match vinto contro il Brighton: "Laporte? Penso sia andato in ospedale. In questo momento non so cosa abbia, ma lo sapremo domani". Il tecnico ha analizzato anche la sfida interna: "Non è state semplice, poche squadre vengono qui e giocano con tale coraggio. I miei giocatori hanno qualità e hanno fatto la differenza, ecco perché abbiamo vinto oggi. Sono sempre stato colpito da Aguero, abbiamo bisogno dei suoi gol".