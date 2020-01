© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Everton, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato così: "Abbiamo giocato benissimo, sono soddisfatto della nostra prestazione. Il gol di Foden era in fuorigioco, il VAR è intervenuto bene non come in altre situazioni. Gabriel Jesus è stato eccellente, ma Aguero è insostituibile.Quello che rappresenta per i tifosi, ciò che ha fatto, il gol contro il QPR: abbiamo bisogno anche del suo recupero, pur se Gabriel è un grande sostituto. Hanno una grande relazione".