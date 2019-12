© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Everton di Carlo Ancelotti: "Partendo dagli infortunati, posso dire che Laporte e Sane sono infortunati e non ci saranno. Con gli altri dovremo prenderci dei rischi dopo aver giocato 2 giorni fa in 10 per 80 minuti. L'Everton di Ancelotti? L'Everton è l'Everton, uno dei club con più tradizione d'Inghilterra e con giocatori incredibili. Hanno un nuovo allenatore con un'esperienza incredibile, una persona intelligente che è sempre in grado di ottenere risultati. Sarà un test difficile per noi, conosco Carlo piuttosto bene per averci giocato contro molte volte. Le sue squadre hanno spesso battuto le mie, ma quelle volte in cui ci ho pranzato insieme o l'ho incontrato ai meetings UEFA mi è sembrato un incredibile gentlemen. Ha allenato squadre fantastiche in tutta Europa, quando questo succede vuol dire che sei un grande allenatore. Per il calcio inglese è bello che sia tornato, sono certo che avrà successo".