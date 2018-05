Man City, Guardiola annuncia: "Yaya Toure andrà via in estate"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa sul finale di stagione e sul futuro di Yaya Toure: "Ora vogliamo solo vincere la prossima partita, perché così facendo batteremmo altri record. Ovviamente vogliamo farlo giocando bene, visto che ci alleniamo da 10 mesi per questo. L'anno prossimo? Ripartiremo da zero, ma i segnali sono incoraggianti. Vogliamo migliorarci ulteriormente. Yaya Toure? Non resterà con noi la prossima stagione. Nella gara col Brighton ci concentreremo sulla vittoria e proprio su Yaya Toure. Vogliamo vincere per lui, visto che è arrivato all'inizio del nuovo corso del City. E' stato un giocatore chiave, se siamo qua è anche grazie al suo lavoro".