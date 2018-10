Man City, Guardiola: "De Bruyne può giocare, anche se non ha i 90'"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Burnley, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche di Kevin De Bruyne, centrocampista belga out per infortunio dall'inizio del campionato: "Non so se può giocare 90 minuti, ma finalmente è tornato ad allenarsi bene già da un paio di settimane. Per noi è molto importante, ci rende più forti. Sono sempre felice quando rientra un giocatore da un infortunio, a prescindere dal nome. Un ritorno di Sancho (talento ex City passato al Borussia Dortmund)? Non lo so, nel calcio non si sa mai, ma onestamente non ne ho idea. Credo che quando Sancho ha deciso di partire è perché non voleva stare al City. E non credo che abbia tutta questa voglia di tornare. Questo è quello che penso ora, poi in futuro chissà. Con una proprietà diversa, con allenatori nuovi…".