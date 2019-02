Man City, Guardiola: "Domenica affronteremo una squadra eccezionale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato la vittoria sul campo dell'Everton, guardando però al prossimo confronto in Premier, contro il Chelsea: "Abbiamo iniziato bene la settimana. Abbiamo vinto contro l'Arsenal e qui a Liverpool, ora arriverà un grande, grandissimo test, contro una squadra eccezionale che ha avuto sette giorni per prepararsi. Dobbiamo prepararci bene. Se saremo in grado di prendere questi punti, avremo fatto un enorme passo avanti. Gare ravvicinate? Se non avessimo giocato sarebbe stato meglio, ma devi adattarti. Quando ci dicono che dobbiamo giocare, prendiamo l'autobus e lo facciamo".