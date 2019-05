© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato della vittoria ottenuta contro il Leicester e soprattutto del gol segnato dal capitano Kompany: "Gli ho gridato: "Non tirare, passa la palla!" ma ha preso la decisione giusta. Non ero fiducioso quando l'ho visto tirare ma il calcio è fatto di cose così. L'ho visto tante volte: gli artisti sono i calciatori. Possono decidere cosa fare in un flash, ma la cosa importante non è il gol ma che abbia calciato pensando di segnare. E' uno che crede tanto in se stesso e nei propri mezzi. Eravamo a 7 punti dal Liverpool e non abbiamo mollato. Adesso so che non conta quanto eravamo lontani, ma arrivare un passo avanti a loro. Adesso dobbiamo solo vincere la nostra partita e basta, senza pensare a ciò che viene detto in tv o in radio".