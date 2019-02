© foto di Imago/Image Sport

Domani in Premier League andrà in scena il big match tra il Manhcester City e l'Arsenal e Pep Guardiola ha parlato molto bene del collega rivale Unai Emery: ""È un manager incredibilmente ben preparato. Non sono mai stato con lui nei suoi club, ma la mia impressione da fuori è che è un manager che è ben preparato.

Ha un'incredibile etica del lavoro, è un combattente ed è un incredibile, incredibile manager. "I risultati che ha avuto in Premier League sono stati piuttosto buoni. Ovviamente hanno perso la Coppa di Lega e la FA Cup, ma la Premier League è dura, quindi la qualificazione alla Champions League è un grande successo per la prossima stagione".