Man City, Guardiola: "Foden crescerà ancora. Zinchenko out un mese"

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha presentato così in conferenza la gara di domani con l'Aston Villa, partendo dalle condizioni degli infortunati: "Zinchenko si dovrà fermare per quattro-cinque settimane, si è operato per ripulire il ginocchio. Rodri potrebbe invece essere pronto dopo la sosta per le Nazionali".

Aston Villa?

"Ha grande spirito di squadra, qualità in fase offensiva e un centravanti molto forte come Wesley. Sta ottenendo buoni risultati".

La crescita di Foden?

"Continuerà a crescere giorno dopo giorno. A 23 anni sarà più forte di oggi, a 26 lo sarà ancora di più. Foden è un lottatore, è solo questione di allenamento".

Sterling on fire?

"Noi ragioniamo da squadra, la qualità di ogni singolo calciatore aiuta gli altri compagni. Il merito del rendimento di Sterling è dunque suo, ma anche del resto del Manchester City".