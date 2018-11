Zinedine Zidane è il nome designato per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri alla Juventus. L'accordo con il tecnico francese sarebbe già stato raggiunto: secondo Don Balon, l'ex mister del Real Madrid potrebbe portare in dote Paul Pogba, suo pupillo e sogno di mercato dei...

Juve, Zidane è l'erede di Allegri. E in dote può portare Pogba

Le probabili formazioni di Benevento-Ascoli - I sanniti tornano in campo

Le probabili formazioni di Chievo-Sassuolo - Out Babacar, Boateng dal 1'

Le probabili formazioni di Parma-Frosinone - Longo non cambia nulla

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta - Tanti interrogativi per Gasperini

Le probabili formazioni di Udinese-Milan - Abate dal 1', out Bonaventura

Le probabili formazioni di Porto-Lokomotiv - Russi quasi out

Le probabili formazioni di CSKA-Roma – Dubbi in mediana per Di Fra

Le probabili formazioni di Valencia-Young Boys - Out Piccini e Parejo

Le probabili formazioni di Man City-Shakhtar - Aguero sì, out De Bruyne

Le probabili formazioni di Benfica-Ajax - Ottavi nel mirino per gli olandesi

Le probabili formazioni di Bayern-AEK - Dubbio in difesa per Kovac

Le probabili formazioni di Juve-Man Utd - Cuadrado dal 1', out Lukaku

Le probabili formazioni di Lazio-Marsiglia - Turnover per Inzaghi

Le probabili formazioni di Betis-Milan - Scelte quasi obbligate per Gattuso

Le probabili formazioni di Perugia-Crotone - Tante assenze per Oddo

"Se c'è qualcosa di sbagliato verremo puniti. Ho sentito cosa mi ha detto il mio club e ho grande fiducia in loro". Con queste parole il tecnico del Manchester City Pep Guardiola liquida la questione Football Leaks, l'inchiesta secondo cui la società inglese avrebbe aggirato le norme del fair play finanziario con la copertura dell'Uefa, a due giorni dal derby con il Manchester United. "Sono un avversario complicato, sono riusciti a vincere a Torino contro la Juventus. Ma, a parte 10-15 minuti dopo il gol di Cristiano Ronaldo, hanno tenuto bene", ha aggiunto l'ex allenatore del Barcellona.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy