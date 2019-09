Man City, Guardiola: "I nostri giocatori sono stati fantastici"

© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato cosi nel post partita la vittoria dei suoi contro lo Shakhtar: "Sto già pensando al Watford dato che non abbiamo molto tempo. Il modo in cui abbiamo giocato è stato molto buono, tutti i ragazzi sono stati fantastici. Meglio della scorsa stagione. Fernandinho è un giocatore che può giocare in molte posizioni e ha una buona personalità, ecco perché è così importante per noi. Non avevo dubbi sul fatto che sarebbe lo avrebbe fatto anche in quella posizione".