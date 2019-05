© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultima gara stagionale di Premier contro il Brighton, partita decisiva ai fini dell'assegnazione del titolo: "Se guarderò il risultato del Liverpool? Onestamente è meglio concentrarci sulla nostra gara, perché se vinciamo non dovremo guardare nient'altro. Quindi perché dovremmo distrarci?".

Sul percorso del City e il testa a testa col Liverpool: "E' un sogno essere qua. Non me l'aspettavo quando eravamo 7 punti dietro il Liverpool. Per questo dico che è un sogno".

Come ho visto la squadra? "Rilassata, si è allenata bene e col sorriso. Ovviamente restando sempre concentrata su ciò che dovremo fare in campo".