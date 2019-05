Man City, Guardiola: "Il Leicester mi ha colpito. Sterling migliorerà"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Premier, la penultima della stagione, contro il Leicester: "Come sta De Bruyne? Onestamente non so se riuscirà a tornare in campo questa stagione. Di certo la prossima non ci sarà. Lo stesso discorso vale per Fernandinho".

La stagione di Sterling? "Ha mostrato qualcosa di positivo in ogni gara che ha giocato, nei tre anni qua è migliorato tantissimo nel suo modo di fare in campo. E' ancora giovane e ha il desiderio di migliorarsi ancora, sono certo che sarà un giocatore migliore in futuro".

Sul Leicester: "Il Leicester è una squadra con una qualità incredibile. Mi ha impressionato il gioco della squadra e la qualità dei singoli giocatori. Per noi è una finale, speriamo nell'aiuto del pubblico e in una grande gara sul campo".