Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al Telegraph soffermandosi sulla corsa al titolo in Premier League e in vista della partita di stasera contro il Leicester: "Il Liverpool di Klopp è la migliore squadra che ho affrontato da allenatore insieme al Barcellona di Luis Enrique. I blaugrana avevano un tridente composto da Neymar, Messi e Suarez. Mentre per quanto riguarda i Reds, vincere il campionato contro di loro, superando i 100 punti, è una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera".