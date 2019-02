© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il 4-1 rifilato al Newport nella gara di FA Cup, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha detto: "Siamo rimasti calmi nel secondo tempo e abbiamo fatto una prestazione incredibile considerando le condizioni. David Silva è incredibile, ha 33 anni e combatte e gioca ad un livello pazzesco. David è un giocatore fantastico, cosa posso aggiungere di più sulle sue qualità? Quello che abbiamo fatto finora è provare a pensare gara dopo gara e provare a vincere. Vedremo in maggio e giugno cosa avremo fatto, ma è importante essere presenti in tutte le competizioni a febbraio, il risultato lo vedremo alla fine e ora dobbiamo recuperare e prepararci per il nostro viaggio in Germania".