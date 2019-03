Man City, Guardiola: "In Champions siamo ancora dei teenagers"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Schalke (andata in Germania 2-3 per gli inglesi): "Il risultato è dalla nostra, di certo è migliore rispetto all'anno scorso contro il Liverpool. Ma dobbiamo ancora fare il nostro lavoro. In questa competizione può succedere di tutto, quindi chiederò ai miei di fare la gara perfetta. Per me già superare i gironi è bellissimo, se poi riusciamo ad arrivare fra le migliori 8 sarò ancora più felice. Le persone pensano che visto che non c'è più il Real questa competizione sia diventata semplice, ma non è così. Le squadre rimaste sono dello stesso livello del Real, mentre noi siamo dei teenagers della competizione. Noi dobbiamo sognare e puntare al massimo ma allo stesso tempo accettare il fatto che altre squadre pensano lo stesso".