Man City, Guardiola: "In Premier tutto può succedere, vincere è difficile"

© foto di Imago/Image Sport

Giornata di festeggiamenti per il Manchester City che ha ricevuto il titolo di Premier League. Parlando ai microfoni di Sky Sports, Pep Guardiola dopo lo 0-0 contro l'Huddersfield ha detto: "L'Inghilterra è un posto speciale ed è così difficile vincere, oggi lo abbiamo visto: non si sa mai se vincerai, ma non ho avuto dubbi su quello che dovevo fare. Se vinci o perdi, devi provare e fare ciò che credi. La prova di oggi è che possiamo fare meglio, solo 11 giocatori giocavano prima in Premier League".