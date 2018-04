Man City, Guardiola: "Liverpool più cinico, ko da accettare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato così dopo la sconfitta per 3-0 contro il Liverpool: "Per loro è importante non aver incassato gol. Dobbiamo fare i complimenti ai nostri avversari ed accettare la sconfitta, il Liverpool è stato più cinico. Vedremo quale sarà la reazione dei miei calciatori e cosa succederà nel match di ritorno".