Man City, Guardiola: "Lo United? Sto pensando anche al Liverpool"

Alla vigilia del derby di Manchester (in programma domani all'Etihad), il tecnico del City - Pep Guardiola - ha parlato così in conferenza stampa: "Il ko col Liverpool in Champions? È stata dura, il ritorno di martedì sarà difficile ma ci proveremo. Loro sono quasi qualificati ma ci sono ancora 90 minuti, la porta non è ancora del tutto chiusa, c'è ancora un piccolo spazio per entrare. Avremo le nostre chance. Abbiamo davanti tre grandi partite: United, Liverpool e Tottenham, ognuna a distanza di pochi giorni dall'altra, per cui dovremo valutare le condizioni dei giocatori. Parlerò con lo staff medico e manderemo in campo il miglior undici. Vogliamo vincere anche se avremo anche un occhio a martedì. Non importa cosa succederà domani, avremo comunque altri sei match point. Preferirei però ottenere il miglior risultato possibile perché ci aiuterebbe, dal punto di vista emotivo, a prepararci per la gara di martedì".