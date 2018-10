Man City, Guardiola: "Mbappé non arriverà. E non lo cambierei con i miei"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in vista della sfida di Champions contro l'Hoffenheim: "Ci aspettano 5 finali da qui alla fine del girone e domani sarà solo la prima. La Champions è una competizione con qualità altissima, è complicato vincere e dovremo cercare di trovare stabilità. Ma credo che la squadra stia facendo dei passi in avanti in tal senso. Aguero? Sta bene, domani deciderò fra lui e Gabriel Jesus. Mbappé obiettivo di mercato? Non succederà. A volte proprio non capisco da dove vengano certe notizie. Il City non spenderà i soldi che vorrebbero il PSG e lo stesso Mbappe. Il PSG, inoltre, non lo venderà. Almeno credo. Non arriverà e io non cambierei nessuno dei miei per lui".