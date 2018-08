Man City, Guardiola: "Meglio della scorsa stagione grazie a Mendy"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola, parlando a Sky Sports dopo la vittoria contro l'Huddersfield ha detto: "Sono contento dei tre punti, per il modo in cui abbiamo giocato, abbiamo iniziato meglio della scorsa stagione, abbiamo fatto una buona prestazione in 90 minuti. Tutti i giocatori hanno fatto una buona prestazione, non abbiamo potuto attaccare in questo modo l'anno scorso perché non avevamo Benjamin Mendy, è così intelligente ad andare su e giù, quando siamo in grado di attaccare in quel modo".