Man City, Guardiola: "Mourinho ha ragione, la classe non si compra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le critiche ricevute da Mourinho sul documentario prodotto da Amazon sul Manchester City, Pep Guardiola ha risposto al tecnico dello United: "Mourinho ha ragione, la classe non può essere comprata, non penso che siamo stati irrispettosi, non era nostra intenzione. Siamo un club che vuole crescere e vincere titoli. È la sua opinione, è normale che a qualcuno piaccia e agli altri no, ma sono d'accordo, la classe non può essere comprata".