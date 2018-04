Man City, Guardiola: "Niente VAR in Premier? Colpa di United e Chelsea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Duro attacco a Manchester United e Chelsea da parte del tecnico del City Pep Guardiola. Intervenuto ieri in conferenza stampa, lo spagnolo ha parlato così del VAR: "Il VAR non c'è ancora in Premier League a causa dell'opposizione di Manchester United e Chelsea. Il Manchester City invece era d'accordo. Comunque non è un problema, perché arriverà prima o poi. Non solo qui in Inghilterra, ma in tutto il mondo, gli arbitri devono essere aiutati. Oggi il calcio è più rapido e veloce. Il rigore concesso al Real contro la Juve? Ad oggi non sappiamo ancora se fosse rigore o meno. Non è facile per gli arbitri. Penso che debbano essere aiutati".