Man City, Guardiola: "Non è fatta per il titolo. Aguero? Sta molto meglio"

Vigilia di campionato per il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha analizzato in conferenza stampa il match di domani contro l'Everton a Goodison Park: "La squadra, al di fuori di John Stone che ha rimediato un problema durante l'ultimo match internazionale, è al completo. Stanno tutti bene. Aguero? Sta molto meglio, ma vedremo domani se sarà della gara. Quanto manca al titolo? Siamo vicini, la nostra situazione attuale è assolutamente ideale ma non è ancora fatta. Niente è mai scritto nel calcio, specie in questo campionato. Favoriti domani? Anche se in questa stagione abbiamo un rendimento decisamente migliore rispetto a quello dell'anno passato ogni partita inizia dallo 0-0".