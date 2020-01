© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo la vittoria nel match d'andata della semifinale di Carabao Cup contro il Manchester United ad Old Trafford è intervenuto in conferenza stampa e ha così analizzato la partita: "Nei primi minuti abbiamo giocato in maniera abbastanza tranquilla, poi dopo il gol è stato tirato fuori il meglio. Nella ripresa loro hanno cambiato qualcosa e noi abbiamo faticato un po' di pià a mantenere il possesso, ma siamo riusciti ad ottenere comunque un ottimo risultato. Questo però non vuol dire che abbiamo superato il turno. Non è mai finita quando di fronte c'è il Manchester United".