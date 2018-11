Man City, Guardiola: "Non eravamo al meglio ma conta la vittoria"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutto troppo facile per il Manchester City che ha battuto 4-0 il West Ham in trasferta continuando a guidare così la testa della classifica di Premier League. Dopo la gara Pep Guardiola ha sottolineato l'ottimo atteggiamento della sua squadra: "Vincere con un 4-0 soprattutto dopo la pausa internazionale è positivo, vedo che Real Madrid, Bayern e Manchester United hanno faticato. I giocatori si allenano in un modo diverso, quindi è difficile tornare, grande merito va alla mia squadra per la vittoria ma non è stata la nostra migliore prestazione, il West Ham ha avuto delle occasioni e siamo stati abbastanza fortunati che non abbia segnato, ma torneremo al nostro meglio. Ho detto ai giocatori che la cosa più importante è che, nonostante ciò che abbiamo raggiunto, dobbiamo continuare ad avere continuità. Siamo una squadra umile e oggi non eravamo al nostro meglio".