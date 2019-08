© foto di Imago/Image Sport

Cogliendo l'occasione della sfida in Community Shield contro i campioni d'Europa del Liverpool, l'allenatore Pep Guardiola ha di fatto posto in essere i prossimi obiettivi del Manchester City, stupendo un po' tutti in conferenza stampa: "La Champions è tanto illustre quanto complicata da vincere. Non posso pensare di entrare in un casinò e scommettere tutto ciò che ho in tasca su sole sette partite. Vincere la Premier League mi fa essere felice per undici mesi, e quando questo succede lavoro anche meglio con i miei giocatori. Alzare la Champions al cielo è straordinario, ma come si fa a considerarlo superiore a quanto fatto da noi? Sono certo che il Liverpool avrebbe voluto vincere la Premier, dato che non succede da 30 anni".